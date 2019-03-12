أمير الباحة: الشباب رأس مال الوطن

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جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) okaz- أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن التربية تسبق التعليم كونها تهيئة للنفس والروح والعقل والجسد لاستقبال العلم والإفادة منه، مشيداً خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجامعة الباحة «التربية آفاق مستقبلية» بدور الجامعة والمؤسسات التعليمية في تأصيل التربية والقيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات وتأهيلهم ليكونوا لبنات خير وعطاء لأهلهم ووطنهم، مثمناً لجامعة الباحة والمشرفين على المؤتمر والمشاركين فيه تبنيهم هذا الموضوع العصري، ومتطلعاً لمخرجات تصب في مصلحة المجتمع بأطيافه كافة، خصوصاً المستهدفين من الشبان والفتيات كونهما رأس مال الوطن. ثم دشن الجمعية العلمية أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أن التربية تسبق التعليم كونها تهيئة للنفس والروح والعقل والجسد لاستقبال العلم والإفادة منه، مشيداً خلال افتتاحه أمس فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لجامعة الباحة «التربية آفاق مستقبلية» بدور الجامعة والمؤسسات التعليمية في تأصيل التربية والقيم الوطنية في نفوس الطلاب والطالبات وتأهيلهم ليكونوا لبنات خير وعطاء لأهلهم ووطنهم، مثمناً لجامعة الباحة والمشرفين على المؤتمر والمشاركين فيه تبنيهم هذا الموضوع العصري، ومتطلعاً لمخرجات تصب في مصلحة المجتمع بأطيافه كافة، خصوصاً المستهدفين من الشبان والفتيات كونهما رأس مال الوطن. ثم دشن الجمعية العلمية السعودية للقيادة التربوية بالجامعة التي تهتم بالنشر والبحث العلمي وتنظيم المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية، وشهد توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة، وبين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، تهدف إلى تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية بالمنطقة لتحسين وتطوير الأداء التعليمي، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والإدارية والبحثية والتدريبية بين الطرفين. وأوضح مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن اللجنة العلمية للمؤتمر أقرت 9 محاور رئيسية تغطي جلّ ميادين التربية، مشيراً إلى أن المؤتمر تلقى أكثر من 256 ملخصاً ومقترحاً بحثياً، وتم قبول 219 مقترحاً تغطي جميع المحاور، مؤكداً أن 170 بحثاً عرضت على لجان علمية متخصصة أجازت منها 86 للعرض في جلسات المؤتمر.



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