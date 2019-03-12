شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل: «المدنية» رفعت أداء الموظفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل) okaz-

ثمن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز مجهودات وزارة الخدمة المدنية في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية.

وبحث خلال استقباله في مكتبه بقصر أجا أمس وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ونائبه عبدالله الملفي، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة، سبل تعزيز التعاون بين الجهتين في مجالات التطوير والتواصل والدعم واستعراض الأعمال والمهمات المناطة بفرع الوزارة والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن ورفع أداء ومستوى الموظف الحكومي بالمنطقة.

من جهته، أكد الحمدان أن لائحة الموارد البشرية التي تم إطلاقها أخيرا تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام.

حضر الاستقبال نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ومدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة عبدالله الفايز، وعدد من المسؤولين.