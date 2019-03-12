شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن مشعل: توزيع الأضاحي مشروع مهم لحفظ النعمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

اعتبر أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لجمعية «طعامي» ببريدة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أن أعظم مشروع لحفظ النعمة على مستوى العالم مشروع سعودي يتمثل في توزيع لحوم الأضاحي على الدول المحتاجة.

واستعرض خلال استقباله في مكتبه بمقر الإمارة ببريدة أمس رئيس مجلس إدارة جمعية طعامي فهد بن عبدالعزيز الخضير رؤية الجمعية في تحقيق مفهوم ونشر ثقافة حفظ النعمة وإكرامها، وما تم إنجازه لمشروع حفظ النعمة. من جانبه، أكد الخضير أن مشروع حفظ النعمة «طعامي» يتكفل باستلام الطعام بأكمله وإعادة فرزه بمعايير عالية وإعداده جيداً للأكل وتوزيعه على المستحقين، إضافة إلى تكفل الجمعية بالنعمة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة القصيم نسخة من تقرير الملتقى الخاص باللجنة الرئيسية لملتقى ديوانيات الأحياء خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس محافظ عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم، ورئيس بلدية عنيزة المهندس خلف العتيبي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة أعضاء اللجنة الرئيسية لملتقى ديوانيات الأحياء، الذين قدموا للسلام عليه.