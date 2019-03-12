شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يستعرض هيكلة الوظائف بالإمارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) okaz-

استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز نتائج دراسة هيكلة الوظائف والموظفين بديوان إمارة المنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، التي أعدها خبراء إداريون بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.

وأكد خلال استقباله رئيس فريق الدراسة الدكتور فيصل البواردي، بحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالإمارة مالك خديش، أهمية تطبيق وتنفيذ الدراسة في تعزيز الخدمات المقدمة للمنطقة وللمواطنين والمقيمين، وتهيئة بيئة عملية تتناسب مع متطلبات تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى دورها في توزيع الكوادر بين الإدارات والوحدات، وإنصاف الموظفين والموظفات، وصون حقوقهم، وضمان أداء ما عليهم من واجبات.

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من جهة أخرى، دشن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، في قاعة المؤتمرات بديوان الإمارة أمس، فعاليات مبادرة الوعي الفكري والانتماء الوطني، التي تنظمها الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة المقامة تحت شعار «لحمة وطن»، بحضور مديري التعليم بالحد الجنوبي، ومديري الجهات العسكرية والمدنية المشاركة والمتعاونة لتحقيق أهداف المبادرة، ومشايخ وأهالي المجتمع.

وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن مبادرة الوعي الفكري والانتماء الوطني تهدف لتعزيز دور المدرسة في تحقيق الأمن الفكري، وغرس قيم المواطنة الصالحة في النشء، والنأي بهم عن مكامن الأخطار، ونشر التسامح والتراحم والتآخي.

ثم شاهد أمير المنطقة والحضور أوبريتاً بعنوان «وجهة النور»، قدمته مجموعة من طلاب وطالبات تعليم المنطقة.