شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز: قنوات تواصل لتحقيق أهداف الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

يرعى أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز اليوم احتفالية تكريم الفائزين بالجائزة في دورتها الثالثة عشرة للعام الحالي 1440هـ، وذلك بفندق راديسون بلو. وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي أن الجائزة تكرم هذا العام 18 فائزاً وفائزة في فروعها البالغة 14 فرعاً، مشيداً بالنتائج التي حققتها الجائزة خلال الأعوام الماضية والمساهمات التي تقدمها في تطوير وتحديث معايير الجائزة في مختلف فروعها ومجالاتها. من جهة أخرى، شدد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد على أهمية فتح قنوات تواصل فاعلة ومنتجة بين الإمارة والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمنطقة المنبثقة من رؤية 2030، مؤكداً دعم إمارة المنطقة ومساندتها لمختلف الجهات في جهودها للتحول الإستراتيجي لتحقيق الرؤية. جاء ذلك خلال تفقده أمس جاهزية «مكتب تحقيق الرؤية بإمارة المنطقة»، ووقف خلال الجولة على أقسام المكتب الذي سيبدأ عمله خلال الفترة القليلة القادمة؛ لتحقيق «رؤية 2030» بالتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة وبما يتماشى مع توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

وقدم وكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ شرحا مفصلا عن الأعمال التي سيقدمها المكتب سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الإستراتيجية، وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.