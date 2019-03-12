شكرا لقرائتكم خبر عن أول ترخيص لـ 3 مرشدات سياحيات في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

حصلت 3 مرشدات سياحيات بتبوك على أول ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، وهن: «هبة محمد العائدي، ندى صالح العنزي، وحنان حاتم الحميدي»، حيث سلم مدير سياحة تبوك الدكتور مبروك الشليبي المرشدات التراخيص أخيراً.

وقال الشليبي: «يأتي إصدار الرخص للمرشدات السياحيات في إطار التأكيد على أهمية دور المرأة الفاعل في المجتمع ولتمكينها من إيجاد فرص عمل متنوعة، فالمرأة السعودية في عهد خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده تحظى باهتمام ورعاية في كل ما يسهم بتمكينها من المشاركة في تطوير الحركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المملكة». وأوضح أن المرشد السياحي يعتبر سفيراً داخل الوطن، وله دور مميز وبارز في تشكيل انطباع إيجابي لدى السائح عما تتميز به المملكة من إرث حضاري وتاريخي وثقافي كبير، بما يسهم في عكس صورة مشرفة عن وطننا الغالي.