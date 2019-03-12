شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تطوير الرياض تستعرض تجربتها «مروريا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تشارك هيئة تطوير مدينة الرياض بجناح تفاعلي ضمن المعرض المصاحب لمؤتمر السلامة المرورية 2019، الذي تنظمه الإدارة العامة للمرور برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال الفترة من 4 إلى 6 رجب 1440هـ في فندق الريتز كارلتون.

ويسلط جناح الهيئة الضوء على برنامج الإدارة المرورية الذي يهدف إلى رفع مستوى انسيابية الحركة وحل مشكلة الاختناقات المرورية من خلال تنفيذ تطبيقات الإدارة المرورية الحديثة، كما يعرض الجناح، مشروع مراقبة الحركة المرورية المتقدمة في مدينة الرياض، من خلال تطبيق نظام التحكم المركزي للإدارة المرورية، Trans Suite، الذي يعمل على استقبال معلومات مباشرة لحركة المركبات على الطرق، التي ترسلها كاميرات العدّ المروري، وكاميرات المراقبة المرورية، وأجهزة التحكم بالإشارات المرورية في المدينة، ويقوم بتحليلها بسرعة فائقة، ومن ثم يقوم بتحديد توقيت مختلف الإشارات المرورية، وتنظيم تزامنها وتكيفها مع تغير معدلات الحركة المرورية خلال ساعات اليوم.