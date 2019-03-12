شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البريطاني لـ الخليج 365 : علاقتنا مع السعودية «مميزة».. وعدد المبتعثين 15 ألفا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حازم المطيري (الرياض)

كشف السفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليس، حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية البالغ 9 مليارات جنيه إسترليني سنويا، بما يعادل أكثر من ٤٤ مليار ريال، مؤكدا أن بريطانيا حريصة على المشاركة في تنفيذ أهداف رؤية 2030.

ووصف خلال حفل تكريم أفضل المبتعثين السعوديين في الجامعات البريطانية الذي أقيم في مقر السفارة البريطانية أمس (الإثنين) العلاقات التعليمية مع السعودية بـ«المميزة»، وهو ما دفعهم لتأسيس جائزة الـAlumni منذ أربعة أعوام واعتماد ثلاثة أنواع من الجوائز لأفضل الخريجين السعوديين في الجامعات البريطانية، تتمثل في العمل الاحترافي ورواد الأعمال والتأثير المجتمعي.

وأشار إلى أن عدد المبتعثين السعوديين في بريطانيا يصل إلى 15 ألفاً ونسبتهم سنويا مستقرة منذ عام، مضيفا «التعليم في بريطانيا يتميز بتحفيز الفكر البحثي والوصول للنتائج دون تحيز».

ولفت إلى أن عدد المتقدمين للجائزة وصل إلى 140 متقدما هذا العام، تم اختيار تسعة منهم في ثلاثة مجالات؛ وهم البروفيسور فارس العنزي ودكتور فهد النعيم ودكتور وليد السالم عن جائزة العمل المحترف، وتضمنت جائزة رواد الأعمال دكتور أسامة العوامي ودكتور مازن الزايدي ومي العذل، واشتملت جائزة التأثير المجتمعي دكتورة تغريد السراج ودكتورة جوهرة أباالخيل ودكتورة شيهانة المتروك.