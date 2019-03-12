شكرا لقرائتكم خبر عن «طريق الموت» يقتل 5 طلاب ويصيب 2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز العنزي، عبدالله الصقير (العُلا)

«المصائب لا تأتي فرادى».. قول ينطبق على حال أهالي مركز «مغيراء» بمحافظة العُلا، بعد أن فقدوا 5 من أبنائهم (بينهم 3 أشقاء) إثر حادثة مأساوية أمس نتج عنها أيضا إصابة 2 آخرين، إثر تصادم حافلتهم المدرسية مع مركبة صغيرة.

وتعالت أصوات أهالي المركز عبر هاشتاق «طريق مغيراء.. طريق الموت»، إذ تفاعل عدد كبير من المغردين معه، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتسوية وتحسين وضع الطريق الزراعي الذي يشهد كثافة مرورية عالية، تزداد ذروتها مع وقت حضور الطلاب وانصرافهم، كون الطريق يعد شريانا رئيسيا ولا بديل له، ويعاني في الوقت ذاته من ضيق مساراته وعدم وجود جوانب وأكتاف محاذية، مع غياب دوريات المراقبة الأمنية والكاميرات ومطبات التهدئة، مما تسبب في وقوع كثير من الحوادث.

وأصدرت إدارة التعليم بمحافظة العُلا بيانا توضيحيا حول الحادثة قالت فيه: «إنه عند الساعة 7.20 صباح (الإثنين) وقعت حادثة تصادم على طريق مغيراء أبو زرائب (طريق زراعي) بين سيارة خاصة وحافلة نقل مدرسية لطلاب مدرسة زيد بن ثابت لتحفيظ القرآن الكريم بمغيراء، نتج عنها وفاة 5 طلاب كانوا في السيارة الخاصة بهم «عمار سعود مساعد الجهني 10 سنوات، زياد سعود مساعد الجهني 7 سنوات، محمد أحمد حمود الجهني 7 سنوات، حمود أحمد حمود الجهني 13 سنة، وعبدالرحمن سعود مساعد الجهني (سائق السيارة) 17 سنة».

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كما أسفرت الحادثة عن إصابة عبدالعزيز سعود مساعد الجهني بإصابات بسيطة وحالته مستقرة، ونايف سعود مساعد الجهني بإصابة حرجة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وما زال التحقيق مستمرا لمعرفة ملابساته.

وأشار بيان التعليم إلى قيام مدير التعليم والمساعد للشؤون المدرسية بتقديم واجب العزاء لذوي المتوفين، كما اطمأنا على صحة المصابين في مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعُلا.

وشيعت محافظة العُلا أمس، جثامين الطلاب الخمسة، إلى مقبرة (العريق) بعد أداء صلاة الجنازة عليهم عقب صلاة العصر في جامع عمر بن الخطاب بالمحافظة.