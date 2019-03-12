شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يوجه بضبط مخالفات التوطين و«التستر التجاري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة وتكثيف الجولات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بتوطين الوظائف، وتكثيف الرقابة بشكل يومي على المحلات التجارية لكشف حالات التستر التجاري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وشدد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية تمكين الشباب والشابات من الفرص الوظيفية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم، وأن على جميع الشركات والمؤسسات وطالبي العمل الالتزام بجميع عقود العمل المبرمة بينهم، مؤكداً على ضرورة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وما ينتج عنها من أضرار اقتصادية وصحية من خلال السلع المغشوشة والمقلدة.

وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة بمتابعة وتكثيف الجولات الرقابية بشكل يومي على الأسواق والمحلات التجارية وضبط المخالفات على المحلات التي لم تلتزم بتوطين الوظائف، وتكثيف الرقابة بشكل يومي على المحلات التجارية لكشف حالات التستر التجاري وتطبيق العقوبات بحق المخالفين. وشدد الأمير مشعل بن ماجد على أهمية تمكين الشباب والشابات من الفرص الوظيفية وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، وتذليل جميع المعوقات التي قد تواجههم، وأن على جميع الشركات والمؤسسات وطالبي العمل الالتزام بجميع عقود العمل المبرمة بينهم، مؤكداً على ضرورة القضاء على ظاهرة التستر التجاري وما ينتج عنها من أضرار اقتصادية وصحية من خلال السلع المغشوشة والمقلدة.

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