شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة مكة يُناقش تنفيذ المشاريع الصحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نيابة عن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، رأس وكيل إمارة المنطقة الدكتور هشام الفالح، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً نوقش خلاله سُبل التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لتنفيذ المشاريع الصحية بالمنطقة، بحضور وكيل وزارة الصحة للالتزام المهندس عبدالله النعيم، وممثلين عن الغرف التجارية بالمنطقة، وعدد من قيادات الصحة ورجال الأعمال.

وتخلل الاجتماع طرح الرؤى والأفكار الهادفة لتحقيق التنمية الصحية بشقيها الخيرية والاستثمارية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030، ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الصحية وسُبل تذليلها بهدف الارتقاء بالخدمات الطبية في منطقة مكة المكرمة والمحافظات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع في نهايته آليات تفعيل برنامج المشاركة المجتمعية الهادف لتمكين القطاع الصحي غير الربحي، للمساهمة الفعّالة في مواجهة التحديات الصحية لتقديم الخدمات الصحية عبر عِدة مسارات من أبرزها، تنظيم وتشجيع العطاء الخيري في المجال الصحي، وتطوير منظومة التطوع الصحي للممارسين الصحيين، وبناء قدرات الكيانات الصحية الأهلية وغير الربحية، وتشجيع التوسع فيها، وتعزيز المبادرات المجتمعية للأفراد في المجال الصحي.