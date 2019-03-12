شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر السلامة المرورية يبحث تحسين الطرق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

برعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، افتتح نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، أمس (الإثنين)، أعمال مؤتمر السلامة المرورية 2019، الذي ينظمه الأمن العام، ممثلاً بالإدارة العامة للمرور، خلال الفترة من 4 - 6 رجب الجاري، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والباحثين الدوليين المختصين في مجال السلامة المرورية من داخل المملكة وخارجها.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي إن مؤتمر السلامة المرورية يقام بتوجيه من وزير الداخلية للاستفادة من التجارب ‏الدولية ونتائج الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بسلامة المرور في تعزيز الجهود القائمة لرفع مستوى السلامة على الطرق في المملكة، والاستفادة من التقنيات المتطورة في تنفيذ نظام المرور.

وستعقد خلال أيّام المؤتمر ورش عمل وحلقات نقاش عن السلامة المرورية في المملكة الواقع والمأمول، والتخطيط لسلامة السير وهندسة الطرق، وتقييم أداء برامج السلامة. يذكر أن المؤتمر سيتناول التوجهات الحالية في أبحاث السلامة المرورية والفرص المستقبلية لتحسين السلامة على الطرق، والتجارب الدولية في السلامة المرورية باستعراض التجربة الأوروبية والصينية والكورية واليابانية، وحوادث المرور في المملكة (الأسباب، والحلول، والوقاية)، والتعاون بين مختلف الإدارات ذات العلاقة بإدارة وتنظيم المرور والنقل، وسلوك السائقين في المملكة، ونماذج لحوادث المرور في الرياض على مستوى إستراتيجي.