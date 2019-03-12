تعرف على طريقة إخفاء ثقب الكاميرا الأمامية في «غالاكسي إس 10»

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يعاني بعض مستخدمي هاتف سامسونغ الجديد “غالاكسي إس 10” من الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليمنى لشاشة العرض “infinity-O” من أجل الكاميرا الأمامية، حيث يراه البعض أمراً مزعجاً.
وبهذه الخطوة بإمكان المستخدم إخفاء الكاميرا المثقوبة:
فقط الذهاب إلى “إعدادات (Settings”) ثم “الشاشة” (Display) ثم النقر على خيار “Full Screen apps” ثم النقر على خيار “إخفاء الكاميرا الأمامية” (Hide front camera).
وبهذه الخطوة يختفي الثقب ويحصل المستخدم على مساحة إضافية على الشاشة لعرض إشعارات التطبيقات وغيرها من معلومات شريط الحالة..، بحسب ما ورد في موقع “سينيت” المعني بالأخبار التقنية.
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