3 أمور غير مألوفة تسبب ارتفاع ضغط الدم

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من الممكن أن يصاب الشخص بارتفاع ضغط الدم دون الشعور بأعراض مرضية كما أن هناك العديد من الأسباب الكامنة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ولو بشكل مؤقت.

ويتم تحديد ضغط الدم من خلال كمية الدم التي يضخها القلب ومقدار مقاومة تدفق الدم في الشرايين، فكلما يضخ القلب كمية من الدم كبيرة وكانت الشرايين ضيقة، كان ضغط الدم مرتفعًا.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

القهوة والشاي

يساهم الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات أخرى، في ارتفاع ضغط الدم ومن هنا ينصح الأطباء بألا تتجاوز نسبة الكافيين اليومية 300 ميلي غرام، أي حوالي فنجانين إلى 3 من القهوة يوميا.

الإفراط في تناول العقاقير

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يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، كتلك التي تستعمل لعلاج الأوجاع والآلام البسيطة، أن يلاحظوا ارتفاعا في ضغط الدم لديهم.

ويقول الأطباء إن العقاقير المضادة للالتهابات أو الاحتقان، أو تلك المستخدمة في تحديد النسل، بالإضافة إلى أدوية السرطان والمنشطات، يمكن أن تساهم في زيادة ضغط الدم.

المكملات الغذائية

يمكن أن تؤدي المكملات الغذائية وبعض مكونات الطعام إلى ارتفاع ضغط الدم، كما قد تحتوي بعض الأطعمة، مثل الأجبان واللحوم المعالجة، وحتى منتجات الصويا، على مستويات عالية من التيرامين، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل مع مضادات الاكتئاب مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وقد يؤدي الضغط المفرط على جدران الشرايين الناتج عن ارتفاع ضغط الدم إلى الإضرار بالأوعية الدموية..، علاوة على أعضاء الجسم. فكلما زاد ارتفاع ضغط الدم وزادت فترة تركه دون علاج، كان الضرر أكبر.

