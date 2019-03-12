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احتفالات في شوارع الجزائر بعد انسحاب بوتفليقة

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2019-03-12

احتفالات في شوارع الجزائر بعد انسحاب بوتفليقة

متابعات الخليج 365 - متابعة

خرج جزائريون إلى الشوارع، مساء أمس الاثنين، للاحتفال بإعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تخليه عن قراره للترشح لفترة ولاية خامسة، مذعنًا لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

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وشهدت الجزائر مظاهرات شبه يومية شارك فيها عشرات الآلاف من مختلف الطبقات احتجاجًا على قرار بوتفليقة خوض الانتخابات رافضين النظام السياسي، الذي يعاني من الجمود وسيطرة المحاربين القدامى منذ استقلال الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وعقب الإعلان عن عدم الترشح لولاية جديدة، خرج حشد من المتظاهرين إلى الشوارع يلوحون بعلم جزائري ضخم، وانضم إليهم مئات من الشباب وكبار السن، وأطلقت السيارات أبواقها تعبيرًا عن الفرح.





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