مستشار أسري: الزواج عن حب مضرّ

2019-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار الأسري والخبير التربوي إبراهيم الخليفي، أن الأسرة التي لا تطلق عنان أبنائها مبكرًا ظالمة لهم، مضيفًا أن “الزواج عن حب” مضرّ، ومخربط مثل البوفيه الذي تبدأ فيه بالحلو بدلًا من الشوربة والسلطات!

وتابع الخليفي في حواره ببرنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية، أن الحب وسط يفسد البصيرة، وليس كل اقتران زواج، مشيرًا إلى أن الحوار في الحياة الزوجية هو أن تغلق فمك وتستمع؛ لأن الأذن هي أداة الحب في جسم الإنسان.

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ونصح بقوله: كسّر جليدك، وانزل من عليائك إلى عالم (تفاهات) أبنائك، كي تستطيع أن تدرك واقعهم.. ونحن لا نعرف معنى الحب؛ لأننا دفنّا مشاعرنا في صناديق سوداء، فتعلمنا الجفاء، وصرنا نخاف التعبير عنه.

وأردف الخليفي: قبل أن تستثمر في أولادك استثمر في ذاتك فالمبدّي على نفسه من أهل النار، وأشرك ابنك في اختيار عقوبته ليتعلم مواجهة عواقب أفعاله.

واستكمل المستشار الأسري قوله: شباب اليوم يقرؤون الروايات ويشاهدون الأفلام، فيظنون أن الزواج رومانسيات وعالم وردي، فيرتفع سقف التوقعات.