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شكرا لقرائتكم اصطدام 5 شاحنات على طريق الحرمين في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اصطدام 5 شاحنات على طريق الحرمين في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وقوع حادث اصطدام بين 5 شاحنات، مساء أمس الاثنين، على طريق الحرمين في جدة.
وقال مركز العمليات الأمنية: إن الحادث تسبب في كثافة مرورية على طريق الحرمين بعد جسر بريمان باتجاه الجنوب؛ بسبب اصطدام الشاحنات، موضحًا أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتعمل على إعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.
ولم يتضح بعد إن كان الحادث تسبب في وقوع إصابات أو ضحايا أم لا.
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