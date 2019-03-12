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فيديو مؤثر.. خدمة الأحوال تُطلق دعوات الخير من مسنة في عسير
متابعات الخليج 365 - سعيد عسيري - أبها
وثق مقطع فيديو مؤثر مسنة من منطقة عسير يتجاوز عمرها 85 عامًا، وهي تدعو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولموظفي الأحوال المدنية في المنطقة، وذلك بعد زيارة موظفي الأحوال للمسنة في منزلها الذي يبعد أكثر من 40 كم لاستخراج هوية وطنية لها.
وتُقدم هذه الخدمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما عبرت المسنة عن انطباعها الجميل لهذه الخدمة، بعد أن منعها كبر سنها من الانتقال إلى المقر الرئيسي لمكتب الأحوال المدنية في أبها، ليتم إرسال موظفين بالمكتب لإنهاء إجراءات استخراج الهوية الوطنية لها بكل يسر وسهولة.
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