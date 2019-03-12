استعلام تاريخ صلاحية الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

نوفر لكم رابط خدمة استعلام تاريخ صلاحية الإقامة التي توفرها وزارة الداخلية علي موقعها الرسمي علي الأنترنت، حيث يبحث الآلاف من المغتربين سواء كانوا عرب أو أجانب عن الرابط الالكتروني الخاص بتلك الخدمة الالكتروني، والتي توفرها لهم بوابة ابشر الإلكترونية، من اجل يستعلموا عن تاريخ صلاحية الإقامة ومدة انتهاءها بالتاريخ الهجري فقط، حيث أتاح الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أمكانية البحث عنها من خلال استخدام رقم الإقامة الخاصة بالعامل الوافد أو الموظف المغترب، الجدير بالذكر بان يمكن لأي مواطن وافد أو مقيم الاستعلام عن صلاحية الإقامة عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الداخلية السعودية الخدمات الإلكترونية الذي سوف تجدونه بأسفل تلك التدوينة فرجاء تابعونا.

استعلام تاريخ صلاحية الإقامة

نستعرض عليكم طريقة خطوات الاستعلام عن تاريخ صلاحية الإقامة حيث يلزم علي المواطن المقيم او الوافد الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة علي الرابط التالي الاستعلام عن صلاحية الإقامة، من ثم ننتظر تحميل صفحة الخدمة لتعبئة البيانات بداخل الحقول الفارغة، من ثم نقوم بالبحث عنها بشكل إلكتروني، حيث سيقوم الموقع الرسمي للوزارة لاستخراج نتيجة خدمة الاستفسار، علما بانه يلزم علي صاحب الإقامة المنتهية بسرعة استخراج غيرها حتي لا يقع تحت طائلة القانون وتغريمه بدفع غرامة تأخير تجديدها في الموعد الصحيح.

موقع وزارة الداخلية السعودي

وختاما أواضحنا لكم طريقة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بشكل سريع ومختصر، حيث يقدم الموقع الرسمي لوزارة الداخلية العديد من الخدمات الأخري غير الكشف عن الإقامة حيث يمكن معرفة صلاحية التامين الصحي وغيرها من الاستعلامات وذلك من خلال زيارة موقع ابشر السعودي وهذا سوف نتناولنه شرحه وتوضيحه في المستقبل القريب بأذن الله