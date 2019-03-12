استعلام عن راتب التقاعد للموظفين الحكوميين السعوديين | حساب الراتب التقاعدي

استعلام عن راتب التقاعد، من المعروف أن المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة تقوم بتوفير عدة خدمات، واهم هذه الخدمات هو حساب راتب التقاعد للموظفين الحكوميين، حيث يحدد هذا البرنامج نوع الخدمة، وآخر راتب مكتسب في عملك، وسبب ترك الخدمة وعدد سنوات الخدمة، كما يظهر لك الراتب النهائي الخاص بك من التقاعد، لنتعرف من خلال هذا المقال عن رابط وطريقة الاستعلام عن راتب التقاعد.

استعلام عن راتب التقاعد

والجدير ذكره أن هذه الخدمة الإلكترونية التي توفرها مؤسسة التقاعد، تتيح لكم حساب المعاشات التقاعدية من المؤسسة العامة ، والذي من خلاله يمكنك اتخاذ قراركم المباشر بإتمام السن القانوني للعمل أم التقاعد والحصول علي معاش تقاعدي.

رابط وطريقة استعلام عن راتب التقاعد

ويمكن حساب راتب التقاعد من خلال الخطوات التالية:



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