الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد برقم الهوية

الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل خدمة إلكترونية تمكن المواطنين المتقاعدين من الاستعلام عن وكالة المؤسسة، حيث تقدم هذه الخدمة تقرير كاملا لجميع الوكالات المسجلة باسم المستفيد، يمكن ذلك عن طريق اختيار الوكالة التي سيتم الاستعلام عنها وسوف تظهر لك جميع المعلومات المتاحة لهذه الوكالة مثل عدد المستفيدين المسجلين في الوكالة وتواريخ البدء والانتهاء، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن رابط وطريقة الاستعلام برقم الهوية.
رابط وطريقة الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد
لنوضح لكم أدناه طريقة الاستعلام بشكل صحيح عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد وذلك عبر تنفيذ الخطوات الموضحة التالية:-
- قم بتسجيل الدخول للموقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتقاعد.
- بعد أن تقوم بتسجيل الدخول قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل (رقم الهوية، كلمة المرور) وفي حالة لم تكن مشترك، قم بالنقر علي “تسجيل الأفراد “.
- بعد ذلك ستظهر لك صفحة الوكالة ستجد قائمة بالخدمات (بما في ذلك الوكالات) قم بالضغط عليها.
- ستري العديد من علامات التبويب في الأعلى بما في ذلك (استعلام عن الوكالة).
- بعد الدخول إلى صفحة الاستعلام عن الوكالة.
- قم باختيار الوكالة التي تريد الاستعلام عنها وستظهر لك تفاصيل شاملة لهذه الوكالة.