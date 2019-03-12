الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد برقم الهوية

الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد، قامت المؤسسة العامة للتقاعد بتفعيل خدمة إلكترونية تمكن المواطنين المتقاعدين من الاستعلام عن وكالة المؤسسة، حيث تقدم هذه الخدمة تقرير كاملا لجميع الوكالات المسجلة باسم المستفيد، يمكن ذلك عن طريق اختيار الوكالة التي سيتم الاستعلام عنها وسوف تظهر لك جميع المعلومات المتاحة لهذه الوكالة مثل عدد المستفيدين المسجلين في الوكالة وتواريخ البدء والانتهاء، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن رابط وطريقة الاستعلام برقم الهوية.

رابط وطريقة الاستعلام عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد

لنوضح لكم أدناه طريقة الاستعلام بشكل صحيح عن وكالة في المؤسسة العامة للتقاعد وذلك عبر تنفيذ الخطوات الموضحة التالية:-