شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشارك في التشاور السياسي لدول البحر الأحمر وخليج عدن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

تشارك السعودية في الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، الذي تستضيفه مصر ممثلة في وزارتي الخارجية والدفاع في القاهرة على مدى يومي (الإثنين) واليوم (الثلاثاء). وتناول الاجتماع أطر وأولويات التشاور السياسي والتعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والأمنية، وتقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة في ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسي في ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب السعودية ومصر، كبار المسؤولين بوزارات الخارجية ومن العسكريين من كل من الأردن وجيبوتي والسودان والصومال واليمن.