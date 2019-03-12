شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين هجوم بوكو حرام في النيجر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية يوم 8 مارس 2019، في منطقة جيسكيرو بالنيجر، الذي أدى إلى قتل العديد من الأشخاص وجرح آخرين.

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين تعازيه لأهالي الضحايا ولحكومة جمهورية النيجر. مشدداً على أن الجرائم المرتكبة باسم الدين تظل أفعالاً إرهابية يجب تعقب مرتكبيها واعتقالهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.

وجدد العثيمين التأكيد على أن منظمة التعاون الإسلامي تدين وبشكل قاطع ورفضٍ تام جميع أشكال الإرهاب وجميع مظاهره. وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود بلدان المنطقة في كفاحها من أجل القضاء على ظاهرتي الإرهاب والتطرف.