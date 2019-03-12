شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يؤكد دور القطاع المالي في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بما تتمتع به المملكة، ولله الحمد، من أمن واستقرار، مؤكداً دور القطاع المالي في تعزيز ودعم التنمية، وأهمية نموه للوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر اليمامة بالرياض أمس (الإثنين)، كبار مسؤولي القطاع المالي في وزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة سوق المال، ورؤساء مجالس إدارات البنوك السعودية، وشركات التمويل والتأمين، والأشخاص المرخص لهم من هيئة السوق المالية، الذين تشرفوا بالسلام على خادم الحرمين الشريفين.

حضر اللقاء، الأمير محمد بن خالد بن عبدالله الفيصل، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، وعدد من المسؤولين.