شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يبحث مع الحريري المستجدات اللبنانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، مع رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، وبخاصة على الساحة اللبنانية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، والمستشار في الديوان الملكي نزار العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية وليد بن عبدالله بخاري، وسفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة فوزي كبارة.