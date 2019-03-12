شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مجالات التعاون مع منظمة الصحة العالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس (الإثنين)، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرو أدهانوم، جهود المنظمة على المستوى العالمي، وسبل تعزيز مجالات التنسيق ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

كما حضره، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى المملكة الدكتور إبراهيم جودت، ومدير البرامج والمشاريع في المنظمة الدكتور حسن خالد جابر، ومسؤول التخطيط والتدقيق بالمنظمة زيد الناهي.