شكرا لقرائتكم خبر عن «الثمامة» تستضيف أكبر معرض للطيران في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

وقف رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) على الاستعدادات النهائية لانطلاق أكبر معرض للطيران في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام على مساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مقر نادي الطيران السعودي بمطار الثمامة في مدينة الرياض.

ويشارك في المعرض السعودي الدولي للطيران الذي انطلقت فعالياته أمس أكثر من 260 مؤسسة إقليمية وعالمية بحضور 2000 عارض، ويتوقع أن يستقطب أكثر من 20 ألف زائر خلال 3 أيام فقط من المهتمين بعالم وصناعة الطيران والفضاء والخدمات الأرضية، والدفاع، والبنى التحتية للمطارات والموردين إلى جانب الطيران التجاري، وسيتم خلال المعرض توقيع عدد من الصفقات التجارية بين المشاركين وكذلك اتفاقيات تعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص.

وتفقد رئيس الهيئة أجنحة العارضين والجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن كل خطوات العمل والجهود التي بذلت لتمكين العارضين والمشاركين من تقديم ما لديهم بكل يسر وسهولة.

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وشدد الأمير سلطان بن سلمان على أهمية أن يخرج المعرض بالشكل الذي يليق بمكانة وسمعة المملكة العربية السعودية السياسية والاقتصادية إقليمياً وعربياً وعالمياً، مبيناً أن المملكة باتت اليوم وبفضل الجهود التي بذلت خلال الفترات الماضية من أكثر الدول جذباً لصناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، معبراً عن شكره وتقديره لنادي الطيران السعودي الذي نظم هذه الفعالية المهمة، كما وجه شكره لجميع الجهات التي شاركت في تنظيم هذا المعرض الفريد من نوعه وكذلك مؤسسات الدولة التي سخرت جميع إمكاناتها لدعم إنجاح هذا المعرض المتميز، متمنياً لجميع المشاركين التوفيق والنجاح.

ويستمر المعرض الذي يرعى فعالياته أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لمدة 3 أيام حيث سيكون الدخول للمعرض يومي 12 و13 مارس للمتخصصين الذين قدموا من جميع أنحاء العالم ووجهت لهم دعوات رسمية فيما سيخصص اليوم الثالث الموافق 15 مارس لعموم المواطنين والمقيمين والزوار.

يذكر أن المعرض السعودي الدولي للطيران، سيشهد حضور كبريات الشركات الناقلة، كالخطوط السعودية، طيران الإمارات، طيران أديل، وألفا ستار، وحضور الشركة الدفاعية الأمريكية «لوكهيد مارتن»، حيث من المتوقع أن يكون المعرض محوراً مهماً لربط الشركات وصناع القرار في قطاع الطيران.

ومن المنتظر أن يشكل المعرض زخما كبيرا ويشهد حضورا غير مسبوق، خصوصا أنه يشارك فيه كبار الشخصيات الفاعلة في القطاع، وشركات إنتاج وتصنيع الطائرات، والوكلاء الإقليميون لبيع الطائرات التجارية، والشركات المصنعة لطائرات الأعمال الخاصة والطائرات العامة، وشركات الخطوط الجوية، ومشغلو صالات ومحطات السفر، وشركات المناولة الأرضية، وخدمات الصيانة والإصلاح، وشركات الطيران، وخدمات التأجير العارض، وشركات الوساطة، وشركات التمويل والتأمين والتدريب، وإلكترونيات الطيران، وطواقم الدعم الفني، ومشرعو قطاع الطيران، ومعدات المطارات وموردوها، وخبراء الدفاع، وقطاع الفضاء.