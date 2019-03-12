«واس» تبحث التعاون مع الوكالة اللبنانية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) ناقش رئيس وكالة الأنباء ناقش رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف أحمد بن إبراهيم العوض مع مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في الجمهورية اللبنانية لورا سليمان صعب، خلال لقائها في مكتبه بالرياض أمس (الإثنين)، تعزيز العديد من مجالات التعاون بين الوكالتين. واطلعت لورا خلال جولة داخل مبنى «واس» على الإدارات والأقسام، شملت إدارة التحرير، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة التصوير والإنتاج التلفزيوني، والإعلام الجديد، والمركز الإعلامي، واستمعت لشرح عن التجهيزات الحديثة فيها، ونبذة عن المحتوى الإخباري الذي تقدمه «واس» بخمس لغات، إلى جانب اللغة العربية على بوابتها الإلكترونية، وعبر حسابات «واس» على منصات التواصل الاجتماعي. وأعربت لورا سليمان عن إعجابها بما شاهدته وبالمستوى المتطور الذي وصلت إليه «واس». حضر اللقاء مدير عام إدارة التحرير علي بن هجاد الزهراني.



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