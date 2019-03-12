شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تأهيل موظفي الموارد البشرية بالجهات الحكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أطلقت وزارة الخدمة المدنية المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية بالتعاون مع المعهد العالمي (CIPD). ويهدف البرنامج، الذي يعد أحد مشاريع وزارة الخدمة المدنية المنبثقة من مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى حصول منسوبي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية على التأهيل المناسب وفق أسس علمية وتدريب محسّن ومطوّر للمهارات والقدرات.

وتتكون المرحلة الأولى من البرنامج من عدة معايير ومقاييس للتقييم والتدريب والعديد من الممارسات والتطبيقات المهنية والعلمية. كما يطمح البرنامج إلى إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في كافة حقول الموارد البشرية، والمساهمة في بناء إدارات موارد بشرية حقيقية وفاعلة في الجهات الحكومية، والمساهمة في تأصيل ثقافة بيئة العمل الإيجابية والمحفزة، وتأصيل مبدأ العمل بروح الفريق الواحد، ودعم مبادرات إدارة التغير والتحول الرقمي الذي تشهده كافة قطاعات الدولة، كما سيسهم البرنامج في تزويد المتدربين بمعلومات عن أفضل منهجيات وممارسات تخطيط القوى العاملة، وكذلك الإلمام بالطرق المختلفة لإدارة الأداء.

ويعد البرنامج الوطني لتأهيل وتدريب موظفي وقيادات الموارد البشرية أحد المستهدفات المهمة في ملف وزارة الخدمة المدنية ضمن سلسلة من الأهداف الأخرى المنبثقة من برنامج التحول الوطني، ويتسق ذلك بشكل تام مع برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية.