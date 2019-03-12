شكرا لقرائتكم خبر عن تسلم جائزة «أفضل حملة».. شبانة: على «الإعلام» التهيؤ لإنجاح تغطية حج 40 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، بحصول مركز التواصل الحكومي التابع للوزارة على جائزة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة لأفضل حملة إعلامية إبداعية لموسم حج 1439، مبينا أن الجائزة تعكس الجهود المتميزة والكبيرة التي قدمتها قطاعات الوزارة وهيئاتها ممثلة في هيئة وكالة الأنباء السعودية ، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع خلال موسم الحج الماضي بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وفيما تسلم الوزير أمس (الإثنين) الجائزة عقب التغطية الإعلامية للمركز التي قدمها في الحج بالتعاون مع قطاعات وزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة، وجه الوزير بمضاعفة جهود قطاعات الوزارة وهيئاتها خلال موسم حج العام القادم للقيام بتغطية إعلامية متميزة تحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الرامية إلى خدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل التسهيلات لهم من أجل أن يؤدوا مناسك الحج بكل يسر وسهولة.

ومن جهته، ثمن المدير العام لمركز التواصل الحكومي المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث تعاون قطاعات وزارة الإعلام وهيئاتها المختلفة في إنجاح موسم الحج الماضي من خلال تغطية إعلامية شاملة كان لها الدور الكبير في تحقيق نقلة نوعية في إحداث أصداء إعلامية عالمية واسعة عن الحج. يذكر أن وزارة الإعلام أطلقت 19 قناة رقمية نشرت 1.5 ألف مادة إعلامية، حققت أكثر من 89 مليون مشاهدة، وزاد عدد متابعيها على 92 ألف متابع، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 158 جهة، كما المركز الإعلامي الموحد للحج الذي أسهم في إبراز جهود 71 جهة حكومية، من خلال نشر أكثر من 400 مادة إعلامية، و81 لقاءً تلفزيونياً، واستفاد من خدماته 500 صحيفة إلكترونية، و11 صحيفة ورقية، و17 جهة إعلامية، و5 وكالات أنباء.

وأنتجت وزارة الإعلام 1419 مادة إعلامية عن الحج شملت مجموعة من مقاطع الفيديو والقصص الإنسانية المصورة والأخبار المتنوعة عن معالم تاريخية وزمانية ومكانية تخص الحج، وانفو جرافيك وموشن جرافيك، بالإضافة إلى إصدار 58 بياناً صحفياً بثت جميعها عبر 19 قناة إعلامية رقمية وتقليدية، بعدد 62 لغة؛ من بينها: العربية والإنجليزية والأوردو والملاوية والفرنسية والألمانية استطاعت الوصول إلى حوالى 100 دولة، محققة 33 مليون مشاهدة حول العالم.