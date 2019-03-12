شكرا لقرائتكم خبر عن 45 شاحنة إغاثية تعبر الوديعة لإغاثة اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (منفذ الوديعة، حضرموت، الحديدة، مأرب، الجوف، كسمايو، لبنان)

عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس (الإثنين)، 45 شاحنة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تستهدف عددا من المحافظات اليمنية.

وتضمنت المساعدات 10.300 سلة غذائية، و25.000 كرتون من التمور و100 خيمة و600 بطانية و200 بساط، مستهدفة محافظات حضرموت والضالع وشبوة ومأرب والمهرة وعدن ولحج والجوف.

وواصل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جولاته الميدانية لتقديم برامج تدريبية للمزارعين اليمنيين في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع تحسين سبل العيش في القطاع الزراعي باليمن.

وتعرف المزارعون خلال الدورات على أهم الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية وطرق مكافحتها وأساليب التسميد الصحيحة، بهدف زيادة الإنتاج الزراعي ومعرفة الطرق الحديثة للتغلب على الآفات ومكافحتها.

يذكر أن مشروع تحسين سبل العيش وزع على 100 مزارع بمدينة سيئون وتريم بوادي حضرموت بذور قمح محسنا ومبيدات وأسمدة، مساهمة في تحسين الإنتاج الزراعي.

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ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الأحد) 850 سلة غذائية، تزن 62 طنا و900 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في قرى الزيلعي، المحامرة، الشمة، الهبالة، المرازقة التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، يستفيد منها 5.100 فرد. ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة، ممثلة بالمركز، للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 328 مشروعًا.

كما وزع المركز 520 سلة غذائية تزن 38 طنا و480 كيلو غراما، على النازحين من الحديدة إلى محافظة مأرب، يستفيد منها 3.120 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.

ووزع المركز أيضا 600 سلة غذائية، تزن 44 طنا و400 كيلو غرام، على النازحين والمتضررين في مديريتي الخلق والمصلوب بمحافظة الجوف، يستفيد منها 3.600 فرد، ضمن مشروع توزيع 102.170 سلة غذائية لـ9 محافظات يمنية.

ووزع المركز 1.000 سلة غذائية، تزن 74 طنا، للمتضررين من الفيضانات فى منطقة «جوب وين» بمدينة كسمايو التابعة لإقليم «جوبا لاند» بالصومال، يستفيد منها 6.000 فرد.

ووزع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 405 سلال غذائية و800 فرشة للأسر السورية اللاجئة في بلدة ددة بمنطقة الكورة في محافظة شمال لبنان، يستفيد منها 400 أسرة لاجئة.