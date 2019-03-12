شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مليارات م³ مياه.. وفرة «الجوفية» بعد إيقاف زراعة الأعلاف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

توقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن يوفر قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي بدأ في نوفمبر الماضي 2018، ما يقارب من 8 مليارات متر مكعب من المياه الجوفية غير المتجددة خلال العام الحالي 2019، إذ كانت تستهلك زراعة الأعلاف الخضراء أكثر من 17 مليار متر مكعب قبل 3 سنوات في 2016.

وبينت الوزارة أن إنتاج الأعلاف الخضراء خلال العام الحالي سينخفض بنسبة تصل إلى 42.5%، ويبلغ العجز المتوقع في حجم الإنتاج نحو 4.5 مليون طن ستتم تغطيتها عبر الاستيراد من الخارج ومصانع الأعلاف المتكاملة.

وأكدت الوزارة، اكتمال إصدار الرخص الزراعية للمزارع المحورية التي تنطبق عليها ضوابط الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء، داعيةً كافة المزارعين إلى الالتزام بالضوابط، وعدم زراعة الأعلاف إلا برخصة زراعية، وعدم تجاوز المساحات المقررة لعدم الوقوع تحت طائلة الغرامات، مشددة على أنه لن يتم السماح لمن ليس لديه رخصة زراعية بالاستمرار في زراعة الأعلاف.

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وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بجولات تصوير خلال هذا الأسبوع بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، لأخذ صور فضائية لكافة المزارع المحورية، للتأكد من التزام كافة المزارعين بضوابط قرار إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي التي تشمل مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، إضافة إلى رصد وضبط المخالفات، والبدء في تطبيق العقوبات على المخالفين في شهر أبريل القادم، لافتةً إلى أن غرامة الهكتار الواحد تصل إلى 4000 ريال بحسب ما نصت عليه الضوابط، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى المحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 66 وتاريخ 25 صفر 1437هـ، القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، منذ 3 نوفمبر 2018، وذلك سعياً من الوزارة للمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة في مناطق الرف الرسوبي.

وتعمل الوزارة على توفير البدائل الأخرى لمربي المواشي من خلال مصانع الأعلاف المتكاملة المصنعة، وتشجيع استيراد الأعلاف الخضراء من الخارج.