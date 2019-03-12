شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الرياض يطلق أولى المبادرات.. اللغة الصينية في أندية العاصمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغامدي (الرياض)

أطلق تعليم منطقة الرياض مبادرته الأولى على مستوى المملكة لإقامة دورات تدريب اللغة الصينية للبنين والبنات في أندية الحي ومراكز الحي المتعلم، في الفترة من 10 مارس حتى 4 أبريل 2019، برعاية المدير العام حمد الوهيبي، وحضور مساعده للشؤون التعليمية عبدالله الغنام، وعدد من المشرفين والإداريين والإعلاميين.

وتصدّر وسم (#تعليم_الرياض_يدرب_الصينية) منصة «تويتر»، تزامنا مع انطلاق الدورات، وشهد الوسمان تفاعلا واسعا من المجتمع التعليمي والتربوي، باعتبارها مبادرة وخطوة إيجابية قبيل إدراج اللغة الصينية في مناهجنا.

Advertisements

وقال المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد الوهيبي، إن الدورات جاءت انطلاقا من الرؤية الإستراتيجية لولي العهد لإدراج اللغة الصينية ضمن المناهج الدراسية، وتفاعل معها وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، الذي أكد أن «الدول المتقدمة تعتمد في تعليمها على لغتين أو أكثر، إضافة إلى لغتها الأم، وحان الوقت من أجل إدراج اللغة الصينية في المناهج ليكون تعليمنا مواكبا لتلك التوجهات، وقد اختيرت اللغة الصينية من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الإستراتيجية للمملكة».

وأضاف الوهيبي، أن المجتمع شغوف ومستجيب لدعوة القيادة للتعامل مع اللغة الصينية والأخذ بجدية لتهيئة المجتمع لتقبلها، ودخولها مادة يتعلمها الطلاب ليكتسبوا منها معرفة مهمة. وتابع الوهيبي: إن إدارة تعليم الرياض حرصت أن يكون المدرب أحد السعوديين الخريجيين في بكالوريوس اللغة الصينية حتى يستطيع التعامل مع المتدربين بشكل مباشر، يسألهم ويتجاوبون معه «نتوقع مستقبلا أن يكون أبناؤنا أكثر حرصا وإقبالا في التعلم الذاتي وأيضا في الالتحاق بدورات متعددة».

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أعلنت في وقت سابق بدء التسجيل في دورة أساسيات تعلّم اللغة الصينية، بمعدل يومين في الأسبوع، في أندية مدارس الحي في الرياض ومراكز الحي المتعلم. وأكد المدير العام حمد الوهيبي، أن «إدارة تعليم الرياض لن تتوانى في الإعداد والتخطيط والتنفيذ لكل ما يسهم في تقدم التعليم في المملكة، حتى تحقق رؤية ولي العهد في أن يصبح تعليمنا ضمن أفضل 30 إلى 20 نظاما تعليميا على مستوى العالم».