“الخدمة المدنية” تُطلق حسابًا رسميًّا لمتحدثها على “تويتر”

أطلقت وزارة الخدمة المدنية حسابًا رسميًّا لمتحدثها الرسمي على تويتر للتواصل مع وسائل الإعلام. وقالت الوزارة: “‏‫انتهاجًا للعمل المؤسسي الدائم، وتحقيقًا لمبدأ الاتصال المؤسسي مع زملائنا من الإعلاميين، نود في وزارة الخدمة المدنية الإشارة إلى أن @SaudiMCS_SP هو الحساب الموحد للمتحدث الرسمي باسمها، متمنين أن تجدوا فيه ما يحقق تطلعاتكم إلى معرفة ما يستجد في عمل الوزارة”.

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