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سعود القحطاني و بي ان سبورت #السعوديه_تلغي_احتكار_bein

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تداول المغردون و استرجعوا تغريدات للمستشار السابق سعود القحطاني حول قضية بي ان سبورت و هي كالتالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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