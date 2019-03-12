السعودية | لؤي جوا يرزق بأغاريد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:36 صباحًا, 12 مارس 2019 م المناطق - مكة المكرمة ‏رزق الاستاذ / لؤي أحمد جاوا – معلم اللغة الانجليزية بثانوية الحكم بن هشام بمولوده أسموها ( أغاريد ) لتنضم الى اختها ( أغادير ) جعلها الله من مواليد السعادة المناطق تبارك له بارك الله له في الموهوبه وشكر الواهب وبلغت اشدها ورزقه الله برها

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