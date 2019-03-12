شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشرقية» تحذر من مخاطر الذبابة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل
وتطرق م. مؤيد لاجامي خلال الندوة إلى بداية دورة هذه الذبابة موضحًا العوائل النباتية التي تصيبها وما يصاحب النباتات من أعراض الإصابة، والأضرار التي تحدثها هذه الذبابة، إضافة إلى الظروف التي تساعد على انتشارها، مستعينًا ببعض الوسائل البصرية التي تشرح قدرتها على نقل ونشر المرض، موضحًا أهم الطرق الصحيحة لمكافحة هذه الذبابة والوسائل التي تحد من انتشارها والسيطرة عليها.
وأشار لاجامي لـ«اليوم» إلى أن الذبابة تصيب أنواعا معينة من الخضار كالباذنجان، والطماطم، والفاصوليا، والقطن، والقرعيات، والبطاطس، والبامية، والبطاطا الحلوة، كما تصيب من الفواكه ثمار الجوافة، والتفاح، والعنب، والكمثرى، وبعض أشجار الزينة، موضحًا أنها تتغذى على الجانب السفلي من أوراق النبات، وتنقل ما لا يقل عن 30 مرضًا من الأمراض الفيروسية التي تصيب النبات، وذلك عن طريق اللعاب، وتكثر في أشجار التوت والطماطم الرامسي، مبينًا أن الإصابة بالفيروس تؤدي إلى اختلاف شكل الورقة عن حالتها الطبيعية، مما يؤدي إلى التفافها وتقزمها وتجعدها، فيصبح شكل النبات والثمار صغيرًا، والثمار تصبح صغيرة، ولا تصل الثمرة إلى حجمها الطبيعي، إضافة إلى ضعف الإزهار والنمو.
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