شكرا لقرائتكم خبر عن «بيئة الشرقية» تحذر من مخاطر الذبابة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من «الذبابة البيضاء» التي تؤثر على النباتات والمحاصيل الزراعية. جاء ذلك خلال ندوة أقامتها وحدة وقاية المزروعات بفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لرفع المستوى الثقافي والتوعوي والتطبيقي لدى المزارعين والمهتمين بالمساحة الخضراء بإشراف المدير العام م. عامر المطيري.

وتطرق م. مؤيد لاجامي خلال الندوة إلى بداية دورة هذه الذبابة موضحًا العوائل النباتية التي تصيبها وما يصاحب النباتات من أعراض الإصابة، والأضرار التي تحدثها هذه الذبابة، إضافة إلى الظروف التي تساعد على انتشارها، مستعينًا ببعض الوسائل البصرية التي تشرح قدرتها على نقل ونشر المرض، موضحًا أهم الطرق الصحيحة لمكافحة هذه الذبابة والوسائل التي تحد من انتشارها والسيطرة عليها.

وأشار لاجامي لـ«اليوم» إلى أن الذبابة تصيب أنواعا معينة من الخضار كالباذنجان، والطماطم، والفاصوليا، والقطن، والقرعيات، والبطاطس، والبامية، والبطاطا الحلوة، كما تصيب من الفواكه ثمار الجوافة، والتفاح، والعنب، والكمثرى، وبعض أشجار الزينة، موضحًا أنها تتغذى على الجانب السفلي من أوراق النبات، وتنقل ما لا يقل عن 30 مرضًا من الأمراض الفيروسية التي تصيب النبات، وذلك عن طريق اللعاب، وتكثر في أشجار التوت والطماطم الرامسي، مبينًا أن الإصابة بالفيروس تؤدي إلى اختلاف شكل الورقة عن حالتها الطبيعية، مما يؤدي إلى التفافها وتقزمها وتجعدها، فيصبح شكل النبات والثمار صغيرًا، والثمار تصبح صغيرة، ولا تصل الثمرة إلى حجمها الطبيعي، إضافة إلى ضعف الإزهار والنمو.