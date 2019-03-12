شكرا لقرائتكم خبر عن 13 جهة حكومية تشارك في فرضية انحراف قطار الحرمين والان نبدء بالتفاصيل
وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي: إن الغاية من الفرضية رفع درجة الاستعداد والتهيؤ لدى كافة الجهات للتعامل الأمثل مع أي حالات أو مخاطر قد تقع بالفعل، مشيراً إلى أن الفرضية سجلت تنوعا في مهاما حيث شتملت اعمال ترتبط بالتشغيل والتحكم من قبل مشروع قطار الحرمين كجهة مشغلة وأعمال إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين من الركاب وإخلاء غير المصابين فيما تولى مدير الادارة العامة للدفاع للمدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني قيادة الفرق الميدانية المباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 13 جهة حكومية تشارك في فرضية انحراف قطار الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.