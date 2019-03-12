شكرا لقرائتكم خبر عن 13 جهة حكومية تشارك في فرضية انحراف قطار الحرمين والان نبدء بالتفاصيل

لقي شخصان مصرعهما، فيما تعرض 26 آخر ين الى إصابات تنوعت ما بين متوسطة وخطيرة، وذلك خلال الفرضية التي نفذتها مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ومشاركة 13 جهة حكومية، لانحراف في مسار قطار الحرمين السريع أثناء انطلاقه من محطة جدة الرئيسة باتجاه الشمال وعلى متنه 437 راكبا، والذي نتج عنه سقوط العربة رقم 1 من مقدمة القطار من أعلى الجسر وارتطامها على أرض ترابية بجوار المسار ونشوب حريق في العربة رقم 2، وتم مباشره فرق الدفاع المدني لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإخلاء عبر الوسائل والآليات المتخصصة والمتنوعة وعمل منطقة للفرز الطبي باشتراك الجهات الطبية والإسعافية (الشؤون الصحية والهلال الأحمر)، وشارك بالتجربة 13 جهة حكومية مدعومة بالمتطوعين، وتم دعم الأعمال بمركز للقياده الميدانية، حيث تم عقد لجنة الدفاع المدني الفورية لأعضاء الجهات ذات العلاقة.

وقال مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي: إن الغاية من الفرضية رفع درجة الاستعداد والتهيؤ لدى كافة الجهات للتعامل الأمثل مع أي حالات أو مخاطر قد تقع بالفعل، مشيراً إلى أن الفرضية سجلت تنوعا في مهاما حيث شتملت اعمال ترتبط بالتشغيل والتحكم من قبل مشروع قطار الحرمين كجهة مشغلة وأعمال إطفاء الحريق وإنقاذ المصابين من الركاب وإخلاء غير المصابين فيما تولى مدير الادارة العامة للدفاع للمدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني قيادة الفرق الميدانية المباشرة.