شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة 1633 منشأة وإغلاق 25 محلا بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة القطيف 986 جولة تمت خلالها زيارة 1633 محلا وإغلاق 25 محلا مخالفا للاشتراطات البلدية، وذلك ضمن الجولات التفتيشية التي نفذتها البلدية خلال الشهر الماضي، والتي تتماشى مع حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية #غذاؤكم_أمانة.

وقال رئيس بلدية القطيف م. محمد الحسيني إن زيارات مراقبي البلدية الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال شهر جمادى الآخرة شملت عددا من المنشآت، وأسفرت عن تحرير مخالفات صحية، وفرض غرامات مالية، ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن الزيارات هدفت الى إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة.

وأوضح الحسيني أن عدد الجولات بلغ 986 جولة، تم خلالها تحرير 565 مخالفة وتسجيل 559 إنذارا، ومصادرة 1076 كجم من المواد الغذائية المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفرض غرامات مترتبة على تلك المخالفات بقيمة 720600 ريال، لافتا إلى استبعاد 44 عاملا يشكل وجودهم مخالفة للأنظمة، مبينا أن المخالفات المرصودة تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ووجود مواد مجهولة المصدر.

وأضاف الحسيني أن البلدية تسعى إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات على المحال التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، ويأتي ذلك ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والتزام جميع المنشآت الصحية بها، مؤكدا تطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة الاشتراطات البلدية.