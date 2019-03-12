شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتلقى إيجازا عن فعاليات «درع الجزيرة المشترك» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، اللواء الركن عبدالله القحطاني قائد المنطقة الشرقية قائد قوة الواجب المشترك بمناسبة نجاح تمرين «درع الجزيرة المشترك 10» الذي أقيم في المنطقة الشرقية بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية بالمملكة، بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي ممثلة بالقوات البرية والبحرية والجوية، وذلك بميدان صامت بالجبيل. وقدم اللواء القحطاني لسمو أمير المنطقة الشرقية إيجازا عن ما تم من فعاليات خلال التمرين، وفي الختام تسلم سموه هدية تذكارية.



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