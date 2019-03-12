شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يتلقى إيجازا عن فعاليات «درع الجزيرة المشترك» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم اللواء القحطاني لسمو أمير المنطقة الشرقية إيجازا عن ما تم من فعاليات خلال التمرين، وفي الختام تسلم سموه هدية تذكارية.
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