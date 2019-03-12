شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يكرم رجال المرور بعد القبض على «داهس» مقيم والان نبدء بالتفاصيل

كرم الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء أمس، بمقر مكتبه في المحافظة، فريق العمل من رجال الأمن بإدارة المرور بالمحافظة، بعد القبض على السائق الباكستاني الذي قام بدهس مقيم مصري الجنسية ما أدى لوفاته.

وحاول السائق الباكستاني الهرب عقب الحادثة، غير أن رجال المرور أحكموا عليه الحصار، وألقوا القبض عليه، وفق توجيهات مدير إدارة مرور الأحساء العقيد صالح القاسم، خلال وقت وجيز.

وقدم سموه شكره لمدير إدارة المرور وفريق العمل الذين بذلوا جهودا كبيرة في القبض على الفاعل، وتقديمه للجهات المختصة، مشددا على بذل المزيد في العمل الميداني في الضبط المروري.

من جانبه قدم العقيد القاسم ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، شكره وتقديره لسمو المحافظ على هذا التكريم، والذي سيكون دافعا كبيرا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في سبيل حفظ الأمن والأمان للدين والمليك والوطن.