شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول «سينما تربوية» بابتدائية الأمير فهد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

افتتح مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بتعليم الشرقية د. سامي العتيبي أمس الأول سينما الإرشاد بابتدائية الأمير فهد بن سلمان، وكان في استقباله قائد المدرسة فيصل المسند وطاقم المدرسة.

وتعتبر السينما التربوية من أهم المحاور التي تعمل على بناء أجيال المستقبل وتصحيح أفكار الطفل وسلوكياته من خلال المشاهد المباشرة لأفلام صممت خصيصا لخدمة هذا العرض، والتي تبرز غالبا القيم التربوية الهامة لهذه المرحلة، ويعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى مدارس المملكة.

وتمت استضافة الحضور بسينما الإرشاد لحضور أول فيلم توعوي يتحدث عن ظاهرة التنمر للطلاب بالمدارس.

وتأتي فكرة البرنامج من قبل المرشد الطلابي بالمدرسة ماجد المغنم وبرعاية واهتمام قائد المدرسة فيصل المسند، حيث تستهدف السينما الطلاب بالمدرسة على عموم مراحلهم وحسب ما سيقدم من مواد خلال العرض المتجدد وبعض طلاب المدارس الأخرى، كما تستهدف المجتمع المحيط للأسرة من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وكذلك العمالة المرتبطين بالطفل لأهمية توجيه الرسائل لهم ولضرورة مشاركتهم.

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وقد ألقى د. سامي العتيبي كلمة بتلك المناسبة أثنى فيها على تلك الفكرة الرائعة لانطلاقة السينما لما لها من نشر الوعي وتوصيل الرسائل بطريقة ممتعة بأمثلة واقعية أمام الطلاب تجعل الرسالة أكثر تأثيرا ولن تمحى من ذاكرتهم، لاسيما أنها تعد مصدرا حديثا يواكب التطور التقني والرؤية الحديثة للمملكة وفق رؤيتها 2030.

وفي نهاية حفل الافتتاح تقدم قائد المدرسة المسند بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح العمل الذي يعد من أنجح البرامج الجديدة في ابتدائية الأمير فهد بن سلمان، وتقدم بشكره الخاص إلى مدير مكتب الراكة التعاوني الشيخ رياض بن عودة الهويمل على دعمهم البرنامج.

من جهتها بادرت ابتدائية حسان بن ثابت بالدمام بتقديم إهداء متواضع لأسرة برنامج سينما الإرشاد وهو عبارة عن خمسة أفلام تربوية هادفة من إنتاج النشاط الطلابي لتعرض في جدول أفلام العرض القادمة للطلاب والزائرين الذين سيتوافدون على السينما وفق خطة مجدولة للزيارات.