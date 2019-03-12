شكرا لقرائتكم خبر عن حرم أمير الشرقية: دعم القيادة للمرأة حقق لها التميز والان نبدء بالتفاصيل

أكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية، على الإنجازات الوطنية والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي، مشيرة إلى الدعم والاهتمام غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بالمرأة لتمكينها بمختلف المجالات، وهو ما جعلها تحقق الريادة والتميز بين نساء العالم أجمع.

وأشادت سموها خلال رعايتها لمهرجان سوق مرش الخيري الذي تنظمه جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر، بمبادرة الجمعية بتكريم النساء المتميزات من الموظفات والمستفيدات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ تقديرا لجهودهن وإنجازاتهن، مبينة أن ما تضمنه المهرجان من أهداف تتعلق باستثمار الريع المالي في تأمين 100 مسكن للأسر المحتاجة وكذلك السعي للتنمية الأسرية ودعم الفتيات والشباب يعد عملا يدعو للفخر والاعتزاز بما تقدمه جمعية ود الخيرية لتفعيل رسالتها ورؤيتها تجاه المجتمع.

وأبدت سموها إعجابها بالمهرجان الذي تم بمعايير عالية ويحقق التنمية للأسر المنتجة التي تعد قطاعا ثالثا يساهم في دفع عجلة التنمية والاقتصاد، وتأتي زيارة حرم أمير المنطقة الشرقية لاهتمامها بدعم الأسر المنتجة إيمانا من سموها بالدور الذي تقوم به الأسر لدعم الاقتصاد الوطني.

وأعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية ود الخيرية للتكافل والتنمية الأسرية بالخبر نعيمة الزامل، عن شكرها لسمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم أمير المنطقة الشرقية؛ لرعايتها وتشريفها مهرجان سوق مرش، مبينة أن هناك جهودا كبيرة بذلها مختلف العاملين والمشاركين بهذا المهرجان من أفراد وجهات حكومية وخاصة بهدف تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضحت رئيسة قسم المناسبات بالجمعية نورة النعيمي، أن المهرجان شهد إقبالا كبيرا من الزوار لحديقة الأمير سعود بن نايف بالظهران تجاوز عددهم 4 آلاف زائر توافدوا من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية على مدى 3 أيام، بهدف دعم الجمعية في تحقيق أهدافها والاستفادة من الفعاليات التوعوية والتثقيفية وعروض المسرح التفاعلي والأركان التسويقية.