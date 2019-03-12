شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 1.3 طن مستحضرات عشبية مجهولة المصدر والان نبدء بالتفاصيل

أتلفت بلدية وسط الدمام خلال الجولات التفتيشية التي نفذتها بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء وبمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة 1317 كيلو جراما من المستحضرات العشبية التي تحمل ادعاءات طبية مجهولة المصدر ولا تحمل بيانات للمنتج، كما تم ضبط 141 منتجا منتهي الصلاحية في محلات العطارة والمستحضرات العشبية.

وأوضح رئيس بلدية وسط الدمام م.عبد الله الشمري أن البلدية تبذل جهودها وإمكاناتها الفنية والبشرية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، منوها إلى توزيع المراقبين بما يتناسب وأعمال التفتيش الصحي للقيام بجولات ميدانية لأخذ عينات عشوائية من السلع المعروضة في الأسواق وما يشتبه في سلامتها وإرسالها المختبر؛ للتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد استمرار الجولات التفتيشية من قبل البلدية؛ للتأكد من سلامة السلع المعروضة والالتزام بالأنظمة، داعيا لضرورة تقيد المنشآت التجارية بالضوابط والاشتراطات البلدية والحصول على التراخيص اللازمة لتجنب العقوبات الجزائية المقررة، وشدد على تطبيق العقوبات على جميع المخالفين.