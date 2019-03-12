شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 زائرة لسوق «خيرية» العيون الأول والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جمعية العيون الخيرية أمس الأول سوقها الخيري الأول، الذي نفذته في قاعة المناسبات بمقرها لمدة 4 أربعة أيام لدعم برامجها والأسر المستفيدة.

وتخطى عدد الزائرات 1500 زائرة لأكثر من 20 ركنا وفعالية شاركت في تنظيمها 20 متطوعة بالتعاون مع القسم النسائي بمشاركة نوعية من مستشارة الجمعية د. طرفة الشدي وأمينة الماضي.

وشهد السوق حزمة فعاليات مصاحبة منها، الألعاب الهوائية والمشاركات المدرسية بالإضافة إلى الخيمة الشعبية مع قسم خاص للصحة تحت إشراف مستشفى مدينة العيون، كما استقبل عدداً من مدارس البنات بالقطاع في الفترة الصباحية.

وفي لمسة وفاة مستحق كرمت الجمعية والدة شهيد الواجب عبدالله بن سعد الحربي، الذي استشهد مؤخراً في الحد الجنوبي وقدمت عرضا مرئيا عن حياته وبطولاته، كما تخلله تكريم الراحلة ابتسام النعيم -يرحمها الله- تقديراً لدورها الريادي في جمعية السرطان بالأحساء.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية صالح الماضي عن شكره للجنة البرامج بالجمعية بإشراف عضو مجلس الإدارة إبراهيم القرناس وفريق العمل على جهودهم قبل وأثناء السوق، كما أشاد بجهود المتطوعات اللاتي ساهمن في إخراج وتنظيم الفعالية بالشكل المأمول، وأكد أنه تم تمديد الفعالية ليوم رابع استجابة لمطالب الزوار، مشيرا إلى أن الهدف الرئيس من السوق هو توفير مصدر دخل إضافي للأسر المشاركة المستفيدة مع دعم برامج الجمعية وتقديم خدمة مجتمعية تتيح للمهتمات بهذا المجال المشاركة واستعراض تجاربهن.