شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يتفقد مدرسة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل
كما اطلع الشلعان على حزمة من البرامج والمناشط، التي تنفذها المدرسة وبما يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الزيارات هي جزء لا يتجزأ من واجب القيادات التعليمية اليومي، لتحقيق الأهداف المنشودة، التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصاً أنها تعزز من دور العلاقات الإنسانية القائمة بين القيادات التعليمية وزملائهم في الميدان التعليمي، وتفقد سير اليوم الدراسي بالمدرسة ولمس تفاعل الطلاب داخل الفصول، وصولاً لمروره على برنامج الاختبارات الدولية الـ times ومناقشته لأهمية هذه الاختبارات والفوائد، التي تعود بالنفع على الطلاب والوطن.
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