شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يتفقد مدرسة فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

اطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان صباح أمس، على سير العمل الدراسي بمدرسة فلسطين الابتدائية، والتقى خلال الزيارة مع الطلبة برفقة قائد المدرسة إبراهيم العمري في إطار تفعيل مفهوم الإدارة بالتجوال.

كما اطلع الشلعان على حزمة من البرامج والمناشط، التي تنفذها المدرسة وبما يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هذه الزيارات هي جزء لا يتجزأ من واجب القيادات التعليمية اليومي، لتحقيق الأهداف المنشودة، التي ترسم ملامحها وزارة التعليم، خصوصاً أنها تعزز من دور العلاقات الإنسانية القائمة بين القيادات التعليمية وزملائهم في الميدان التعليمي، وتفقد سير اليوم الدراسي بالمدرسة ولمس تفاعل الطلاب داخل الفصول، وصولاً لمروره على برنامج الاختبارات الدولية الـ times ومناقشته لأهمية هذه الاختبارات والفوائد، التي تعود بالنفع على الطلاب والوطن.