نقدم لكم شروط تقديم طلب زيارة عائلية، حيث يبحث العديد من المواطنين المقيمين والوافدين علي الشروط المتعلقة للحصول علي تأشيرة طلب زيارة عائلة للسعودية، حيث وضعت وزارة الخارجية السعودي بعض من الضوابط والقوانين لكي يستطيع هؤلاء الأشخاص علي تأشيراتهم من خلال منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في موقع الوزارة الخارجية.

تتلخص شروط طلب تأشيرة زيارة عائلية للسعودية في بعض النقاط التي سوف نبينها لكم عبر هذه المقالة، من اجل أن يستطيع أي مواطن مقيم أو وافد استقدام الأشخاص التابعين له من الدرجة الأولي كالوالدين وهم ” الأب أو الأم أو الأبناء أو الزوجة ” بكل سهولة، كما يمكن أيضا تقديم تمديد تأشيرة زيارة عائلية للسعودية بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، دون أن يتطلب منك الذهاب إلى فروع الوزارة المنتشرة في جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

سنوضح لكم الشروط الواجب توافرها من اجل أن يستطيع أي مواطن مقيم أو وافد بتقديم طلب زيارة عائلية للمواطنين، كما سنرفق لكم رابط بوابة منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية أنجاز من اجل الاطلاع علي شروط طلب زيارة عائلية بشكل مفصل، علما بانه يشترط الموافقة علي جميع التأشيرات سواء كانت تأشيرة حج وعمرة أو تأشيرة شخصية أو عمل أو غيرها من خلال البوابة الإلكترونية فقط.