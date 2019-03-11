السعودية اليوم / إصابة أربعة من رجال الشرطة الباكستانية بانفجار جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

أصيب أربعة من رجال الشرطة الباكستانية بجروح جراء انفجار استهدف الليلة سيارة لفرقة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأوضح مسؤول الشرطة في كويتا عبدالرزاق شيما أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون في دراجة نارية وتم تفجيرها بالتحكم عن بُعد أثناء مرور سيارة لفرقة مكافحة الإرهاب بالقرب منها مما أدى إلى تدمير السيارة وإصابة أربعة من رجال الشرطة.

وطوقت قوات الأمن موقع الانفجار لجمع الأدلة، وتم نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ولم تعلن على الفور أي جهة المسئولية.

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21:51ت م

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