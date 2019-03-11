السعودية اليوم / الإدارة العامة للمرور تطلق خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية



الرياض 04 رجب 1440 هـ الموافق 11 مارس 2019 م واس

بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية أطلقت الإدارة العامة للمرور اليوم خدمة الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية .

وأوضح مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي أن الخدمة تأتي ضمن مجموعة من الخدمات التي تهدف للارتقاء بالمنظومة التقنية للمرور ، مشيراً إلى أن الخدمة ستتاح من خلال بوابة أبشر الالكترونية بهدف توفير خدمات متميزة لتوفير الوقت والجهد للراغبين في التقدم بالاعتراض على المخالفات المرورية .

وبين اللواء البسامي أن الخدمة ستنطلق في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية 2019 م .

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21:48ت م

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