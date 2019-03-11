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المرور يطلق خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات

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الان تتابع المرور يطلق خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، أطلقت الإدارة العامة للمرور اليوم خدمة الاعتراض الالكتروني على المخالفات المرورية، وذلك من خلال بوابة أبشر الالكترونية.

وذكرت وزارة الداخلية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الخدمة ستتاح في مرحلتها الأولى بمنطقة القصيم، على أن تتاح في بقية مناطق المملكة قبل نهاية عام 2019.

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